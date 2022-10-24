İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım'da uygulamalı fotoğrafçılık kursu

Yıldırım Belediyesi, fotoğrafçılığa meraklı gençler için ‘Temel Fotoğrafçılık Atölyesi’ başlattı.

Yıldırım Belediyesi, fotoğrafçılığa meraklı gençler için ‘Temel Fotoğrafçılık Atölyesi' başlattı.


Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde Fotoğrafçı Ahmet Çetin eğitmenliğinde gerçekleşen derslerde kursiyerler, fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını tanıma, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme ve temel ayarlarını yapabilme gibi konularda ücretsiz eğitim alıyor.


Eğitim sürecinde çekim ödevleri ve hafta sonları arazi gezileriyle fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenen başarılı kursiyerlere sertifika da verilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kursa katılan sanatseverlere başarılar diledi.

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