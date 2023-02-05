Yıldırım'da yarıyıl coşkusu

Barış Manço Kültür Merkezi'nde ara tatil boyunca hafta sonları düzenlediği çocuk tiyatrolarıyla binlerce çocuğu ağırlayan Yıldırım Belediyesi ayrıca karnesini getiren çocukları Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu ücretsiz olarak hizmete sundu. Tünel Akvaryum ziyareti sırasında eğlenirken öğrenen çocuklar farklı türde su canlılarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Karne dönemlerinin çocuklar için unutulmaz anlardan birisi olduğunu hatırlatan başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın tatillerini daha iyi bir şekilde geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklerimizle, Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalığını yavrularımıza hissettirmek istedik. Nasıl bir anne, bir baba için en büyük huzur çocuklarının mutluluğu ise bizler için de çocuklarımızın bir tebessümünden, gözlerinin içindeki mutluluktan daha değerli bir hazine yok. Yıldırım'ın, başta çocukların olmak üzere tüm insanlarımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Evlatlarımızın gözünün içinde gördüğümüz parıltı, bizim yaptığımız çalışmaların en büyük ödülü” diye konuştu. Çocukları için düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Yıldırım Belediyesi ve başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, “Çocuklarımız, yoğun ve stresli bir süreci geride bıraktı. Evlatlarımız dönemin yorgunluğunu bu etkinlikler sayesinde eğlenerek attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızı unutmayan başkana teşekkür ediyoruz” dedi.