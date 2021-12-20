Yıldırım'da yazarlık okulu devam ediyor

Yıldırım Belediyesi'nin yeni yazarlar yetiştirmek maksadıyla düzenlediği ‘yazarlık okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin ‘Uyumayan Kütüphane'de başlatmış olduğu yazarlık okulunun 4'üncü dersinde, yazar Mevlana İdris, yazar adaylarıyla bir araya geldi. ‘Çocukluğu Kaybetmek ve Sonuçları' üzerine konuşan Mevlana İdris, çocuklara aslında korkuları toplumun öğrettiğine işaret ederek, “İnsan önce çocuktur. İçinde doğduğu aile ve toplum çocuğu istediğimiz veya istemediğimiz bir kimlikle kaplıyor. Çocukluğun kaybı aslında insanlığın kaybıdır. Çocukluk ruhun parmak izidir. Bunun için çocukluğun kaybı şenliğin, sevincin kayboluşudur. Çocukluğuma döndüm sözü çocukluğumuzu kaybettiğimizin de bir itirafıdır” ifadelerini kullandı.

Yazarlık okulu ile alanında uzman isimleri yazarlığa ilgi duyan gençlerle bir araya getirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak Uyumayan Kütüphane'mizde eğitimler düzenleyerek önemli buluşmalara ev sahipliği yapıyoruz. Yazarlık okulu gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerimizden bir tanesi. Ben eğitimin bütün yazar adaylarımız için güzel bir başlangıca vesile olmasını ve derslere katılan bütün vatandaşlarımızın eğitimden azamî verimi almasını diliyorum” dedi.

2 haftada bir cumartesi günleri yapılan yazarlık okulunun beşinci dersinde yazar Hasanali Yıldırım, teori ve uygulama dersinde ‘İlham Var mıdır? Varsa Nasıl Davet Edilir?' konusunda kursiyerleri bilgilendirecek.