Yıldırım'da yeşil seferberlik

Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 bin metrekare alan üzerine yeni bir park inşa ediyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde, 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı'nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı'nda da çalışmalara başlayan Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 17 adet park kazandırdı ve 31 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı yazında bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak parkın bünyesinde, basketbol sahası, ip karusel, kondisyon aletleri, birbirinden eğlenceli çocuk oyun aletleri bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevesinde yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım'ı yarınlara hazırladıklarını söyledi. Değirmenönü Mahallesi'ne kazandırılan parkın yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırıyoruz. 3 bin metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Yeşil dokusuyla ilçemize değer katacak parkımızı bu yaz vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.