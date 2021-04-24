Yıldırım'da yollar yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açılması ve yol genişletme çalışmaları ile Yıldırım'ın geleceğine yatırım yaparken, eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor.

Yıldırım Belediyesi'nin ‘yol hamlesi' devam ediyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, 2019'da 19 bin 551 metrekare, 2020'de 9 bin 846 metrekare yeni yol Yıldırım'a kazandırılırken, 2021'in ilk 3 ayında ise 20 bin metrekarelik yeni yol açıldı. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işleri de devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ekipleri, saha tespit çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi Kavaklı ve Ak Sokak ile Musababa Mahallesi'nde yol yenileme ve asfalt dökümü işlerini gerçekleştirdi. Yıldırım'ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz Yıldırım'a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Mimar Sinan ve Musababa mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz yenileme ve asfalt dökümü çalışmalarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.