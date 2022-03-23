Yıldırım'da yüzlerce çocuk tiyatroyla buluştu

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kırmızı Başlıklı Kız' çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kırmızı Başlıklı Kız' adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu'nda yüzlerce miniği ağırladı. Tek seans olarak gerçekleşip minikleri zaman zaman kahkahaya oyun seyircilerden büyük alkış topladı.

“Yıldırım'ın geleceği için çalışıyoruz”

Yıldırım'da her hafta sonu çocuk tiyatroları düzenlediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.