Yıldırım'dan kadınlara mesleği eğitim kursları

Yıldırım Belediyesi'nin, kadınların, sosyal ve ekonomik yaşam içindeki rolünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği mesleki eğitim ve istihdam kursları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay'ı Bursa Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde haftanın 2 günü ‘Konfeksiyon Makinesi Kullanımı' eğitimi veriliyor. Toplamda 512 saat süren kursta kadınlar düz dikiş, reçine, overlok ve makine kullanımını öğreniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, evden çalışma fırsatı yakalarken, tekstil firmalarına yönlendirilip iş sahibi olma imkânına da sahip oluyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında insana dokunan hizmetler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hayata geçirdiğimiz istihdama yönelik mesleki eğitim kurslarımız devam ediyor. Açtığımız kurslarla kursiyerlerimizin meslek sahibi olmalarını ve eğitim programları ile eleman açığı bulunan sektörlere ara elaman yetiştirerek, üretime katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.