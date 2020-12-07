Yıldırım'dan kısıtlamada asfalt seferberliği

Koronavirüs salgınının yayılım hızının artması sonrasında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda devreye giren sokağa çıkma kısıtlamasında Yıldırım Belediyesi, krizi fırsata çevirerek saha ekipleriyle ‘yıldırım' hızında çalışmalara imza attı. 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında çalışma temposunu artıran Yıldırım Belediyesi, vatandaşların evde kaldığı dönemde bin 400 ton asfalt döktü, 800 metrekare parke, 450 metre bordür uygulaması yaptı. Kendi asfalt üretim tesisinde elde ettiği asfaltı ilçenin gerekli cadde ve sokaklarına uygulayan Yıldırım Belediyesi, satın almak yerine kendi ihtiyacını karşılayan bir yerel yönetim olarak da önemli tasarrufa imza atmış oldu. Elde edilen bu tasarrufu ilçe sakinlerine hizmet olarak yansıtan Yıldırım Belediyesi, kısa sürede yaptığı çalışmalarla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek yollarda kalite standartlarını yükseltmiş oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız vererek hafta içi hayatın normal akışının aksamaması ve ilçe sakinlerinin çalışmalardan asgarî seviyede etkilenmesini planladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2020 yılının büyük bölümünde tüm dünyada etkili olan ve son dönemde yayılım hızı artan koronavirüs karşısında tedbirlerin sıkılaştırıldığı dönemde, biz de yerel yönetim olarak durumu ilçemiz için fırsata çevirecek çalışmalara imza attık. Salgının ilk döneminde uygulanan kısıtlamalarda olduğu gibi, geride bıraktığımız haftasonu da aşınan ve deforme olan yollarımızda asfalt serimi, tamir, bakım işlemleri, kilit parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdik. Kısa sürede ‘yıldırım' hızında yaptığımız çalışmalarla bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdik, 800 metrekare parke, 450 metre bordür uygulaması yaptık. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızın sakin olduğu günlerde alt ve üst yapı çalışmalarımıza hız verip Yıldırımlı hemşehrilerimizin çalışmalarımızdan minimum şekilde etkilenmesini amaçladık” dedi.