Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” dedi.

Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmelerini ve sınav sürecini deneyimlemelerini sağlamak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledi. 3-4 Haziran tarihlerinde Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) yüzlerce öğrenci katıldı.

10-11 Haziran'da da Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenleyecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerçekleştirecekleri deneme sınavı ile öğrencilere prova yaptıracaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunarak hayallerinin peşinden gitmeleri için yardımcı oluyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçemez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Mimar Sinan ve Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ile Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi'nde deneme sınavı düzenledik. Önümüzdeki hafta ise Bursa Teknik Üniversitesi'nde geniş katılımlı bir deneme sınavı düzenleyeceğiz. Tüm gençlerimizi davet ediyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” dedi.