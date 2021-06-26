Yıldırım'dan YKS'ye giren öğrencilere tam destek

Yıldırım Belediyesi'nin üniversite hayali kuran gençlere desteği sürüyor. ‘90 Günde Üniversiteye Hazırlık' kursları, kütüphane ve çalışma salonları, ‘Ücretsiz Online Deneme Sınavları', ‘Ücretsiz Soru Bankaları', ‘Başarı ve Motivasyon Seminerleri' ile gençlerin yanında olan Yıldırım Belediyesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi'nde de (TYT) öğrencileri yalnız bırakmadı. Yıldırım'da, sınav merkezi olarak belirlenen 70 okulun önünde stant kuran ekipler; öğrencilere su, şeker ve kolonya ikram edip, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başarı dileklerini iletti. Eğitim yaşamları için büyük öneme sahip sınav öncesi, okullarda Yıldırım Belediyesi'nin ikramlarıyla karşılanan öğrenciler belediye personeline ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

"Sınavdan sonra da desteğe devam"

Yıldırım Belediyesi olarak, gençlere daima destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; “Gençlerimiz ülkenin geleceği. Onların daha iyi imkânlara sahip olması için çalışıyoruz. İlçeye kazandırdığımız kütüphaneler ve çalışma salonları üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize önemli katkı sağladı. Üniversiteye hazırlık kursları, motivasyon seminerleri, online deneme sınavları ile üniversiteye hazırlanan gençlerimizin yanında olduk. Yıldırım Belediyesi olarak hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimizin yanında olduk. Gençlerimiz, bugün eğitim yaşamları için çok önemli olan bir sınava girdi. Yıldırım'da sınav merkezi olarak belirlenen okulların önünde gençlerimize şeker, su ve kolonya ikramında bulunarak onları sınava uğurladık. Her birinin başarılı sonuçlar elde edip hayalini kurdukları okullara yerleşmelerini diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak, hedeflerine ve hayallerine kavuşmaları noktasında gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ‘Kariyer Planlama ve Meslek Sohbetleri' ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise ‘Üniversite Tercihi Danışmanlık Desteği' vererek gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.