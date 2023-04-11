Yıldırım'ın altın kulaçlarından 15 madalya

Yıldırım Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası'ndan 15 madalya ile döndü ve 11 sporcusu ile milli takım kamp kadrosuna Türkiye'de en fazla sporcu dahil eden kulüp oldu.

Yıldırım Belediyespor 7-9 Nisan tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası'nda önemli başarılara imza attı.Kıran kırana geçen şampiyonada Yiğit Küçükyıldız 14 yaş erkekler 10 kilometrede Türkiye şampiyonu, açık su 5 bin metrede Türkiye 2'ncisi oldu. Zeynep Çelik, 13 yaş üstü açık su 5 bin metre ve 14 yaş bayanlar 10 kilometrede Türkiye Şampiyonu olup açık yaş milli takım barajını geçen 3 isimden biri oldu. 14 yaş 10 kilometre Türkiye 2'ncisi ve 5 bin metre Türkiye 3'üncüsü Zeynep Kılıç oldu. Yine 5 bin metre Türkiye 4'üncülüğünü Melisa Özmen, 10 kilometre Türkiye 4'üncülüğünü Alara Naz Görücü aldı. Açık su 3 bin metre 13 yaş erkeklerde Kaan Karadayı Türkiye Şampiyonu, bayanlarda Belinay Uyar Türkiye 2'ncisi, Tanem Serra Altındiş Türkiye 5'incisi oldu. Açık su 2 bin metre 12 yaş bayanlarda Ecrin Gülcan Türkiye Şampiyonu, erkeklerde Rüzgâr Yandık Türkiye 3'üncüsü, Anıl Şentürk Türkiye 4'üncüsü oldu ve açık su bin metre 11 yaşta Yusuf Tuğra Özen Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Yıldırım Belediyesporlu kulaçlar katıldıkları müsabakalarda 5 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük, 3 dördüncülük ve 1 beşincilik olmak üzere 15 madalya ile döndüler.

Şampiyon şehri Yıldırım

11 Yıldırım Belediyesporlu gencin Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası'nda elde ettiği başarılarla milli takım kampına çağırılmaya hak kazandıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, Yıldırımlı gençlerimize sporu sevdirmek ve özendirmek amacıyla spor kulübümüz çatısı altında çıktığımız bu yolda gençlerimiz aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırıyorlar.Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası'nda göğsümüzü kabartan sporcularımızı tebrik ediyorum. Kıymetliantrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyor, başarıların devam etmesini temenni ediyorum. Sporcularımızın daha nice başarılarla bizlerin iftihar kaynağı olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.