Yıldırım'ın çehresi parklarla güzelleşiyor

Yıldırım Belediyesi'nin Şükraniye Mahallesi'ne kazandırdığı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı, yeni çehresi ile bölge sakinlerinin buluşma noktası haline geldi.

Gerçekleştirdiği yeşil alan projeleriyle ilçenin hayat kalitesine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı'ndaki çalışmalarını da tamamladı. Mahalle sakinlerinin huzuru için her ayrıntının düşünüldüğü sosyal alanlarda bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı, spor alanı, oturma birimleri, dinlenme alanları, yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla hoşça vakit geçirmeleri adına ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırdıklarını söyledi. İlçenin çehresini güzelleştirecek parkları vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Daha yeşil bir Yıldırım için büyük düşünüyor ve büyük dönüşüyoruz. 7 bin 474 metrekarelik alanda kurduğumuz parkımızı, spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevdi. Belediye binamızın hemen yanına kazandırdığımız parkta çocuklarımız neşeyle oyun oynarken diğer taraftan hemşehrilerimiz dinlenme alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Yaptığımız çalışmaların insanımıza dokunması, gerçekleştireceğimiz yeni projeler için motivasyonumuzu artırıyor. Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı, Yıldırım'a hayırlı olsun” diye konuştu.