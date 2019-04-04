Yıldırım'ın kent parkı şekillenmeye başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan metrekarelik Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri şekillenmeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa'ya 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını hatırlatarak, Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir şehir olacağını söyledi.

Daha önce ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı'nı Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de benzer bir projeyi Yıldırım'da hayata geçiriyor. Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, büyük ölçüde şekillenirken, projenin Temmuz ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların 225 bin metrekare alanda devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Burada iki etaplı bir çalışma var. İlk etap oyun parkı, yapay göl ve tüm kafelerin olduğu etap. Öncelikle bu alanı açmayı planlıyoruz. Temmuz sonunda inşallah bütün detayları da bitirerek Kurban Bayramı öncesinde bütün vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. 3800 metrekare çocuk oyun ve aktivite alanı, 9 bin metrekarelik tematik alan, 2500 metrelik park duvarı, 300 araçlık otopark, yaklaşık 6 bin metre yürüyüş yolu ve yaklaşık 10 bin metrekarelik bir piknik alanı olacak. Piknik alanının toprak çekimi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ciddi değer katacak

İkinci etabın ise spor alanlarından oluştuğunu belirten Başkan Aktaş, 2 adet nizami futbol sahası ve yanında Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün spor salonuyla bu bölgenin sporcular için de bir buluşma noktası olacağını vurguladı. Parkın, kafeteryaları, piknik alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla 7 gün boyunca halka açık olacağını ve isteyen herkesin doya doya istifade edebileceği güvenli bir alan oluşturduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu proje bittiğinde şehrin doğu yakasına ciddi bir değer katacağını düşünüyorum. Seçim çalışmaları kapsamında biz Bursalılara bir taahhütte bulunmuştuk. Bursa'nın daha yeşil bir kent haline döneceğini ifade ettik. Botanik Park, Kültürpark, Mihraplı gibi 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alanı biz Bursa'ya ekleyeceğimizi ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi de çalışmaları bir süredir devam eden Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri. Bunun yanında Gökdere Çocuk Köyü, Ürünlü Parkı, Çeltik Parkı, Demirtaş Parkı ve Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi çalışmaları ile beraber yaklaşık 8-9 tane park ile 1,5 milyon metrekarelik yeşil alanı tamamlamış olacağız” diye konuştu.