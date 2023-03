Yıldırım'ın kitap kurtları ödüllendirildi

İl Kültür Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 59'uncu Kütüphaneler Haftası programında, 1 sene boyunca en çok kitap okuyan kitapseverler ödüllendirildi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Güncel Türker, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelenk ve kitapseverler katıldı. Doç. Dr. Mehmet Çelenk'in Kitapla Yaşamak, Kitapla Büyümek konferansıyla başlayan program en çok kitap okuyan kullanıcıların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

517 bin ziyaretçi

Bugün Bursa'nın, hatta ülkemizin en güzel kütüphanelerinden ikisinin Yıldırım'da olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphaneleri, tüm Bursalıların hizmetinde. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni 2021 yılının başında ilçemize kazandırmıştık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Bursa'nın her yanından gençlerin akın akın buraya geldiğini gördük. Ortaya çıkan ihtiyaca binaen bu defa şehrin doğu yakasına ikinci bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvadık ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanemizi hizmete açtık. İki kütüphanemiz de henüz çok yeni olmasına rağmen şu an itibariyle kütüphanelerimizde 33 bin 928 kitap bulunuyor. Ayrıca kütüphanelerimizin 32 bin 852 üyesi var. Bunun yanı sıra 30 saygın dergiye de üyeliğimiz bulunuyor. Yaklaşık 2 yılda kütüphanelerimiz 517 bin defa ziyaret edildi. Biz bu kütüphaneleri kentimize kazanırdık, gençlerimiz de varlığı ile çalışkanlığı ile mekanlarımıza ruh veriyor ve renk katıyor. Kütüphanelerimizi dolduran, kütüphanelerimize can veren sevgili gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kitabın ve kütüphanenin medeniyetimizde çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Öyle ki; mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de bize bildirilen ilk emir; ‘İkra' yani ‘oku' dur. İlk emri oku olan bir dinin temsilcileri olarak; okumaya, kitaba, ilime, düşünmeye ve dolayısıyla da kütüphanelere önem vermek zorundayız. Şöyle geriye doğru baktığımızda, kütüphanelerimiz ne kadar zengin ne kadar yaygın ne kadar hareketliyse, medeniyetimiz o derece üretken, devletimiz o derece güçlü, milletimiz o derece müreffeh olmuştur. Bizim medeniyetimiz, kitapla, defterle, kalemle, mürekkeple, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutan ecdadımız, her kütüphaneyi cennetten bir köşke benzetmiştir. Büyük mütefekkir Cemil Meriç; “Okuma, içimizdeki meçhul âlemin kapılarını açan bir anahtardır. Kitap zekâyı kibarlaştırır. Zekânın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız” dedi.

Kitaplardan ve okumaktan uzaklaştıkça gelecekle ilgili beklentilerin de aynı oranda düşeceğini aktaran İl Kültür ve Turizm MüdürüKamil Özer de “Bu yıl kütüphane haftasının 59'uncusunu kutluyoruz. Kitap zihnimizi ve geleceğimizi besler. Sonra iyileştirir, geliştirir ve büyütür. Bu ruhun gelişmesidir. Başkanımız Bursa'nın en güzel kütüphanelerinden birisini yaptı ve hizmete sundu. Biz de bütün mekanlarımızı ve kütüphanelerimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Kütüphaneler haftasında asıl hedefin kullanıcıların kütüphanelere ulaşmasını arttırmak olduğuna işaret eden Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ise “Bunun için de kütüphanelerin mekânsal organizasyonlarının çok iyi yapılmasına ihtiyaç vardır. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi bu anlamda organizasyonları çok güzel yapılmış, günlük ihtiyaçlara cevap verebilen, modern ve konforlu tasarımı ile istifade edilen kütüphanelerdir. Ben bu imkânı gençlerimize sağlayan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Güncel Türker, Yıldırım'ın uyumayan kütüphaneleri ile farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.