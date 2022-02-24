Yıldırım'ın sıfır atık çalışmaları örnek oluyor

İlçedeki okulları ziyaret edip öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf, küresel ısınma ve çevre konularında eğitim veren Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılında 106 eğitim kurumunda 6 bin 264 kişiye eğitim verdi. Öte yandan 2021 yılında ilçede faaliyet gösteren 35 anaokulunda eğitim gören 967 miniğe de çevre bilinci eğitimi veren ekipler 2022 yılında da ziyaretlerini artırarak sürdürüyor. Bu hafta Vatan Anaokulu'nu ziyaret eden ekipler, anaokuluna Mobil Atık Merkezi ve Mavi Kapak Toplama Ünitesi yerleştirdi. Anaokulunda eğitim gören 128 miniğe ‘Temel Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Eğitimi' veren ekipler, çocuklara geri dönüştürülebilen atıkları tanıtarak, doğa sevgisini aşılayıp, temel çevre bilinci kazandırdı.

Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek için ‘Atık ayrıştırma' oyununun başına geçen minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Sıfır atık çalışmalarına Yıldırım Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Hedefimiz doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Yıldırım bırakmak" dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle Yıldırım Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızda sıfır atık farkındalığının oluşturulması ve geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanması hedefiyle ilçedeki okullarımıza Mobil Atık Merkezleri ve Mavi Kapak Toplama Üniteleri yerleştiriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak çevreye katkı sağlayacak ve gençlerimizde farkındalık oluşturacak çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.