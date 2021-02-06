Yıldırım'ın sokakları pırıl pırıl

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, bir yandan koronavirüs salgınına karşı tedbirlere ara vermeden devam ederken diğer yandan da ilçe genelinde temizlik seferberliği gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda ilçenin dört bir yanında gayretli çalışmalar yürüten ekipler, Arabayatağı, Ulus, Hacivat, Şirinevler, İsabey Mahalleleri ile Otosansit Bölgesi'nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından son olarak Duaçınarı ve Anadolu Mahallesi'ni baştan aşağı temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 3 kamyon, 4 süpürge aracı, 6 açık kasa kamyonet ve 80 kişilik ekibin katılımı ile başlatılan çalışmalarda, sokak, park, arsa ve tüm açık alanlarda bulunan hafriyat ve moloz gibi atıklar ekiplerce toplanarak bölgeden tahliye edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden ve özellikle pandemi sürecinde gösterilen hassasiyetten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Mahalleler baştan aşağı temizleniyor

Şehrin daha temiz olması için ekiplerin aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizlediğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak sokak sokak süpürüyor, atıkları topluyor, parklarda ve ulaşım güzergahlarında çim biçme ve yaprak toplama gerçekleştiriyor, süpürge araçlarıyla yolları dip köşe temizliyor, arsalardan molozlar ve kaba atıklar topluyor, arsaların ve parkların temizliğini gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor. Ben gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutuluyorum” diye konuştu.