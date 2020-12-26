Yıldırım'ın ‘Uyumayan kütüphanesi'ne tam not

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmaya hazırlanan ‘Uyumayan Kütüphane'ye AK Parti Bursa Teşkilatı'nın önemli isimlerinden övgü geldi.

Yıldırım Belediyesi'nin, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacağı, ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde, AK Parti heyeti incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen inceleme gezisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti eski İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay katıldı. Bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, kafeterya ve dinlenme alanları bulunan kütüphanenin tüm bölümlerini inceleyen heyet, tesise tam not verdi.

“Yıldırım'a çok yakışacak”

Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin açılışında geri sayıma geçtiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kütüphanemiz 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet edecek. Burada ders çalışan, araştırma yapan öğrencilerimize yönelik çay ve çorba ikramımız da olacak. Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, kitap okuyarak ders çalışabilecekleri imkanlara sahip. Aynı anda yaklaşık 300 öğrencimizin çalışmasına imkân sunan kütüphanemiz 100 kişilik konferans salonu, bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik bir toplantı odasıyla beraber Yıldırım'a yakışan bir tesis olacak. Bu fiziki mekâna ruh verecek olan gençlerimizle birlikte ilçemize ve Bursa'mıza değer katacak önemli bir kompleksimizi kısa bir zamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla, iyi şartlarda hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız” diye konuştu.

“Bu tür mekanları Yıldırım'da yaygınlaştıracağız”

Uyumayan Kütüphane'nin, Yıldırım Belediyesi'nin gençlere güzel bir hizmeti olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Hem kütüphane hem de sosyal bir mekan. Gençlerimizin burada ders çalışabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, ara verdiklerinde ücretsiz çay, kahve içebilecekleri güzel bir tesis dizayn etmişler. Başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce, inşallah bunu yaygınlaştıracak ve gençlerimiz de Yıldırım'da bu tür mekanlara sahip olacaklar. Bunun çabası içerisindeyiz. Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarımızı tebrik ederek başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı gençler için yaptığı bu hizmetten dolayı tebrik eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, “Çok güzel bir uygulama olmuş. Uyumayan Kütüphane tüm illerimize örnek olabilecek bir proje. Gençlerimiz inşallah bu hizmetlerden en güzel şekilde istifade ederler” şeklinde konuştu.

“Vizyon sahibi bir başkan”

Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a bu güzel, örnek projesinden dolayı teşekkürlerini ileten AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da, “Başkanımız inşallah bu projeyi Yıldırım'daki tüm mahallelerimize yayarak Yıldırım'ı yeni bir çehreye kavuşturacak. Biz Ak Parti Teşkilatı olarak başkanımızın bu konudaki vizyonuna güveniyoruz. İnşallah Yıldırım'da herşeyi baştan aşağı güzel bir vizyonla vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.