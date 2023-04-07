Yıldırım'ın vitrini yenileniyor

Toplam 18 bin 160 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek proje çerçevesinde modern pazar alanı, yürüyüş yolları ve açık otopark yer alacak.

Gökdere Pazar Alanı ve Otopark Projesi'nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Esnaf ve hemşerilerimizin Yıldırım'da hizmetin en güzelini alması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlçemizde en çok kullanılan pazarlardan biri olan Gökdere pazarı Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalleye hizmet veriyor. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde Gökdere Pazar Alanı'nı sil baştan yeniliyoruz. Yürüyüş yolları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak” dedi.