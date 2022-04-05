Yıldırımlı çocuklar eğlenirken öğreniyor

Yıldırım Belediyesi'nin, Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'nde çocuklara yönelik verdiği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen kurslarda 7-16 yaş grubundaki çocuklar tiyatro-drama, akıl ve zeka oyunları, satranç, mangala, gitar, çocuk korosu, ebru ve resim branşlarında eğitimler alıyor. Çocukların eğitim yaşamlarının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıylaçalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, merkezde eğitim gören çocuklara yönelik ebru sanatının detayları için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte ile çocuklar, ebru sanatının renkli dünyasına adım attılar.

Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'nde verilen eğitimlerle, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi şekilde yetiştirmektir. Bu bilinçle çalışıyor ve evlatlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Erikli Aktivite Merkezi'mizde kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırımlı çocuklarımız için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.