Yıldırımlı çocuklar uzay yolculuğunda

Yıldırımlı çocuklar Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatini gözlemliyor.

Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'ne gelen yüzlerce çocuk, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor. Matematik, astronomi, resim, fen bilimleri, robotik kodlama, felsefe ve drama dâhil olmak üzere 11 atölye 18 branşta eğitim veren Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'nde eğitimler tüm hızıyla devam ederken uzaya yolculuk eğitimi için okul ziyaretleri başladı. Yıldırım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin ziyareti ile başlayan programlarda, çocuklar önce astronot kıyafeti giyiyor, sonrasında roket modelin içinden geçerek uluslararası uzay istasyonu modülünde bir astronotun 24 saatini gözlemleyebilme imkânı buluyor. Sergi alanındaki karadeliklerin oluşumu, manyetik alanın doğası, gezegenlerin sesi, gece gündüz oluşumu, güneş sistemi ve evrendeki büyüklükleri, büyük patlama gibi bilgileri onlara özel dizayn edilmiş düzenekler ve donanımlar eşliğinde öğrenen uzay meraklıları son olarak dijital gösterim alanında izledikleri film sonrası sen evrensin uygulamasında yaptıkları roket ve astronot resimlerinin dev ekranda hareketli halini görüyor. Yaklaşık 2 saat süren uzay macerası sonunda astronotluğa merak salan çocuklar, verilen eğitimler için belediye ekiplerine teşekkür etti.

“Fatihler yetiştireceğiz”

Yıldırım Belediyesi, haziran ayına kadar Yıldırım'daki 47 ilkokulda bulunan binlerce 4'üncü sınıf öğrencisini Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde ağırlamayı hedefliyor. Öncelikli hizmet grubunda yer alan çocuklar için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın en güzel şekilde eğitim alabilmesi için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Ben gönülden inanıyorum ki, geleceğin kaşifleri, bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Yıldırım'dan çıkacak. Bizler de geleceğimizin yıldızlarını en güçlü şekilde desteklemek amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede, evlatlarımızın hem bilim hem de kültür eğitimlerini nitelikli şekilde alabilmeleri için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'ni ilçemize kazandırdık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Molla Yegan'ın da ders verdiği bu medresede nice Fatihler yetiştireceğiz” dedi.