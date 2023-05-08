Yıldırımlı gençlere 5 yıldızlı tesis

Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni modern, donanımlı bir gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 548 metrekarelik inşaat alanına sahip projede, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadınlar için fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve YILMEK kursları gibi toplamda 17 farklı birim bulunuyor. Çalışmaların yüzde 40'ının tamamlandığı Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi açıldığında Yıldırım'a değer katacak.

Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak en büyük sermayemiz olan çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu istikamette önemli vizyon projelerimizden biri olan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni modern bir gençlik ve spor kompleksine dönüştürüyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete açacağımız Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Çalışmaların yüzde 40'ını tamamladığımız merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” diye konuştu.