Yıldırımlı gençlere modern merkez

Yıldırım Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçeye kazandıracağı Karapınar Gençlik Merkezi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinde yaşayan gençlere hitap edecek proje 5 bin 246 metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. Bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel salonlar, derslikler, kütüphane, spor salonu, soyunma odaları, abdesthane, mescit ve kafeterya bulunduracak olan modern tesis Yıldırımlı gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak.

Karapınar Gençlik Merkezi'nin ilçeye değer katacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'da, fiziki dönüşümle birlikte sosyal ve kültürel dönüşümü de sağlamayı hedefliyoruz. İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak, kültürel dönüşümün zeminini oluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Yıldırım'a kazandıracağımız Karapınar Gençlik Merkezi de bu doğrultuda hayata geçirilen projelerden biri. Değirmenönü-Karapınar bölgesinde çocuk ve genç nüfusu oldukça fazla. Tesisin açılışı ile birlikte buradaki çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam kalitesi yükselecek, sosyal imkânları artacak. Merkez bünyesinde hizmet verecek mesleki programlar, derslikler, eğitimler ile gençlerimiz geleceğe daha iyi şekilde hazırlanacaklar. Çalışmaların devam ettiği merkezde beton işleri büyük ölçüde tamamlandı. Çatı kapatma işleri de devam ediyor. Karapınar Gençlik Merkezimizin açılışı inşallah Aralık ayında gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.