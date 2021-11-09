Yıldırımlı gençlere modern merkez

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan Karapınar Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak merkezin; 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yapan Yıldırım'a değer katacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Türkiye'nin en modern gençlik merkezlerinden birisi Yıldırım'a yapılıyor. 5 bin 246 metrekarelik bir alana sahip olacak tesisimizin bünyesinde çok amaçlı salon, ferdi salonlar, derslikler, kütüphane, spor salonu, soyunma odaları, abdesthane, kadın spor merkezi, mescit ve kafeterya yer alacak. Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” dedi.

Yıldırım'da gençlerin spor, kültür ve sanat ile iç içe milli manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefini hayata geçirecek, dünyaya yön verecek nesillerin yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Gençlerimize her türlü imkânı sağlıyor, ilçemizi, gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler ile donatıyoruz. Gençlerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda onlara yönelik yatırımlarımız devam edecek. Merkezimizin Yıldırım'a kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Yıldırım ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.