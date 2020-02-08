Yıldırımlı gençlere müjde

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitapla buluşacağı ve aynı zamanda konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilecekleri bir millet kıraathanesini de Görükle'nin ardından Yıldırım Erikli Mahallesi'ne kazandırıyor.

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaklaşık 650 metre mesafeye millet kıraathanesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Görükle'ye kazandırılan Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi'nin yoğun ilgi görmesi ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi'ne giden öğrencilerin ve bölge halkının talepleri sonucu harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 850 metrekarelik alanı millet kıraathanesine dönüştürüyor. Aynı zamanda bir kütüphane görevi de üstlenecek Yıldırım Millet Kıraathanesi, sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile Yıldırımlı öğrencilerin buluşma noktası olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği Yıldırım Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'dan bilgi alan Başkan Aktaş, kıraathanenin çok eskiye dayanan bir kültür olduğunu hatırlattı. Kıraathane algısını günümüz koşullarına göre yeniden dizayn ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bu mekanlar, boşa vakit geçirmekten ziyade kitap okumak, dostların buluşması, farklı bilimsel araştırmaların yapıldığı, çocukların ders çalıştığı çok özel mekanlar haline geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu bu kıraathane kültürünü Büyükşehir Belediyesi olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Görükle'de millet kıraathanesi açmıştık. Muazzam bir ilgi alaka görüyor. Yine gençlik merkezimizle beraber yine destek verdiğimiz Vuslat Kafe müthiş bir ilgi topluyor" dedi.

Yıldırım'a değer katacak

Yıldırım ilçesinde de böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Yıldırım Belediyesi'nin bu konuda çalışmalarının olduğunu ancak Bursa Teknik Üniversitesi'nin de bölgede olması sebebiyle Büyükşehir olarak da bölgeye bir millet kıraathanesi kazandırdıklarını açıkladı. Aynı anda 280 kişinin çalışabileceği, 830 metrekarelik millet kıraathanesinin bölgeye değer katacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Aynı anda şu an biz 3 projeyi takip ediyoruz. Yıldırım'daki bu nokta, beraberinde Atatürk Stadı Millet Bahçesi içerisindeki millet kıraathanesi ve beraberinde Merinos Parkı bünyesinde açacağımız yeni millet kıraathanesi. Bu üç nokta gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak. Erikli Mahallemizdeki bu alan da ev sahipliği yapacağı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, yazar buluşmaları gibi etkinliklerle Yıldırım'a renk katacak. Burası da sınav tarihlerine göre 7/24 çalışacak. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere teknolojinin bu kadar ilerlediği bir ortam içerisinde insanları kitaplarla buluşturmak, kitaplarla haşır neşir etmek istiyoruz. Yine burada da ücretsiz çay ve çorba ikramlarımız olacak. Mart ayı başı gibi hizmete açmayı planladığımız Yıldırım Millet Kıraathanesi'nin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.