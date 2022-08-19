Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor

Yıldırım Belediyesi, bu zamana kadar açtığı çok sayıda kadın spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Spor merkezinde pilâtes, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti alacak. Tesiste şahsî eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları duş kabinleri bulunuyor.

İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "2019'da göreve geldiğimizden bugüne yaptığımız yatırımların artık meyvelerini almaya başladık. Sporda sadece çocuklarımız değil aynı zamanda kadınlarımız içinde spor merkezleri yapıyoruz. Kadınlarımız bizlerin başımızın tacı bugün millet mahallesi kadın spor merkezinin açılışını yapıyoruz bu yıl içinde Sırameşeler ve Karapınar kadın spor merkezlerinin de açılışını yapacağız" dedi.