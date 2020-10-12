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Yıldırımlı miniklere hijyen eğitimi

Yıldırım Belediyesi tarafından çocuklara hijyen eğitimi verildi.


Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Aile Sağlığı Eğitim Merkezi (YASEM) tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Ellerimi yıkıyorum hastalıklardan korunuyorum' semineri düzenlendi. Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde bilhassa koronavirüs salgınından ve diğer hastalıklardan korunmanın kilit noktalarından olan kişisel hijyen ve el temizliğinin sağlığı korumadaki önemine işaret edildi. ‘Ellerimi yıkıyorum, hastalıklardan korunuyorum' sloganıyla düzenlenen eğitimde ellerin hangi durumlarda yıkanması gerektiği, mikropların en çok nerelerde olduğu ve hangi organları sevdiği, mikroplardan nasıl korunulacağı öğrencilere aktarıldı.

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