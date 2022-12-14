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Yıldırımlı miniklere hijyen ve güvenlik eğitimi

Yıldırım’da yaşayan çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için destek faaliyetleri yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Yıldırım'da yaşayan çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için destek faaliyetleri yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.


Yıldırım Belediyesi Kreşi'ndeki çocuklara Güvenlik ve Hijyen eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde çocuklara doğru el yıkama, hijyen ve temizlik konularında bilgi verildi. Ayrıca etkinlikte çocuklara güvenlik eğitimi verildi. Gerçekleşen faaliyetin sonunda miniklere boyama kitabı hediye edildi.

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