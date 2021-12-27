Yıldırımlı miniklere uygulamalı afet eğitimi

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, ilçedeki okullarda rutin olarak temel afet eğitimleri veriyor. Ekipler tarafından Nene Hatun Anaokulu'ndaki miniklere ‘afet farkındalık eğitimi' verildi. Öğrenciler, deprem öncesi, deprem anı ve sonrası okulda, evde ve açık alanlarda neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. Eğitim, öğrencilerin tahliye edilmesiyle tamamlandı.

Muhtemel bir deprem anında alınacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Muhtemel bir deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hususunda 90 okulda temel afet bilinci eğitimi vereceğiz. Bu hedefle rutin olarak uygulamalı eğitimlerimizi sürdürerek afete karşı duyarlı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bursa birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bunun için eğitimleri öğrencilerle sınırlamayıp vatandaşlarımızda da toplumsal afet bilincinin oluşturulması, insanımızın bilgi ve becerisinin arttırılması için programlarımızı sürdürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bir afet yaşanmadan evvel evlatlarımıza afet bilincini aşılamak için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Yıldırım'da ulaşamadığımız tek bir vatandaşımız kalmasın. 7'den 70'e her insanımızı duyarlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.