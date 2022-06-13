Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı

Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 19 çocuk bu yıl mezun oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde minikler hünerlerini sergiledi. Hizmet önceliklerinin gençler ve çocuklardan oluştuğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 yıl boyunca kreşimizde eğitim gören 19 yavrumuzu mezun ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada çok şey kazandı. İnşallah kreşimizdeki kazanımlarını, bundan sonra daha ileriye taşıyacaklar. Bu süreçte çocuklarımıza annelik yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kreşten mezun ettiğimiz çocuklarımızın üniversite mezuniyetine de şahitlik ederiz” dedi.

Hizmet önceliği çocukların

İnsan merkezli belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Belediye olarak birçok alanda işler yapıyor, hizmetler üretiyoruz. Yollar, meydanlar, merkezler, binalar. Ancak ‘şehir' deyince bizim aklımıza beton binalar değil, insan geliyor. Yaptığımız her işin insana dokunmasını istiyoruz. İnsana dokunmayan, insana faydası bulunmayan işi, hizmet olarak görmüyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çocuklar ve gençler öncelik listemizin başında yer alıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.