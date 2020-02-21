Yıldırım'lı öğrencilere motivasyon semineri

Eğitimci-yazar Dr. Faruk Öndağ, ‘Motivasyon Fırtınası' adlı söyleşisi ile Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nu dolduran Yıldırımlı öğrencilerle bir araya geldi.

Faruk Öndağ, seminerde öğrencilere, LGS ve YKS maratonunda öğrencilerin önüne çıkan farklı engellerle baş edebilmenin yolları ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle interaktif bir seminer gerçekleştiren Dr. Faruk Öndağ, “Başkalarının ne yaptığına bakmak yerine sizin bir duruşunuz olmalı. ‘Başkaları sessiz ortamda çalışabiliyor ama ben müzikle çalışıyorum. Başkaları hiç kalkmadan 2 saat çalışabilir, ama ben 1 saat çalışıp 1 saatte dinlenmeyi seviyorum' diyebilin. Bunu dile getirmekten ve uygulamaktan çekinmeyin. Başkalarının ne yaptığı sizi ilgilendirmesin. Siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız kendi ortamınızda istediğiniz gibi çalışın. Kaç saat değil ne kadar verimli çalıştığınızdır önemli olan” ifadelerini kullandı.

Ders çalışmaya hazırlanırken öğrencilere fayda sağlayacak egzersizlerden de bahseden Dr. Faruk Öndağ, anlattığı örnek hikâyelerle öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda Yıldırım'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Öndağ, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.