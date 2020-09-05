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Yıldırımlı raketler rakip tanımıyor

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler katıldıkları organizasyonda başarı göstererek 1 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.


Yıldırım Belediyespor amatör branşlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 22-26 Ağustos tarihleri arasında Mihraplı Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen Büyükler Tenis Turnuvalarına katılan Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Kaan Dönmez ve Melih Anavatan 16 karşılaşmada 13 galibiyet aldı. 45 sporcunun katıldığı ve birbirinden çekişmeli müsabakaların sonucunda kendi grubunda tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Kaan Dönmez altın madalya, Melih Anavatan ise gümüş madalyanın sa0hibi oldu.


Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler elde ettikleri bu başarılarla toplamda 2 madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

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