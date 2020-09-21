Yıldırımlılar doğa için pedal çevirdi, fidan dikti

Yıldırım Belediyesi, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla sıfır emisyonlu hareketliliğe dikkat çekmek maksadıyla bisiklet yarışması düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 300 bisikletlinin iştirâkiyle düzenlenen ‘Doğa İçin Pedalla' faaliyetine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaymakam Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi ile Cumalıkızık arasındaki 8 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen bisiklet yarışmasında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekincide bisiklet tutkunları ile pedal çevirdi. Sporcuların yarışma kuralları gereği Otosansit Bölgesi'nde bir adet fidan dikerek yarışa devam ettikleri faaliyet, dereceye giren bisiklet severlerin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi.

Yıldırımda ilk defa bir bisiklet yarışı düzenlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bundan sonraki yıllarda da bu tarz yarışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler bu faaliyeti 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizin ilk ayağında Yıldırım'daki muhtarlarımızla birlikte Yıldırım'ın, Uludağ'ın doğal güzellikleri içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugünde siz değerli sporcularımızın katılımıyla ‘Doğa İçin Pedalla' dedik. Etkinliklerimizin son ayağında ise Yıldırımlı minik kardeşlerimizle bisikletlerimizi süsleyerek Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Câzibe Merkezi'mizde onlarla birlikte tur atacağız. Tabiî bizim bu çalışmalarımız sadece günü birlik faaliyetlerde kalmayacak. Yıldırım'a bisiklet yolları da kazandıracağız. Yıldırım artık bir üniversite şehri, Mimarsinan ve Yıldırım Kampüslerimizi birleştirecek şekilde oluşturacağımız bisiklet yollarını önümüzdeki dönem için hem planlarımıza işleyecek hem de uygulamaya koymuş olacağız. İnşallah bu tip faaliyetleri bundan sonraki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi'ne düzenlediği bu tarz faaliyetler için teşekkür eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, “Farkındalık oluşturacak pek çok işe Başkanımız Oktay Yılmaz öncülük ediyor. Yıldırımlılar olarak, Bursalılar olarak doğaya, spora, sanata gereken ilgiyi fazlasıyla gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.