Yıldırımlılar tiyatro salonlarını doldurdu

Yıldırım Belediyesi'nin ünlü sanatçıları ağırladığı tiyatro oyunlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tiyatro severler, Barış Manço Kültür Merkezi'ne akın etti. Yıldırım Belediyesi'nin ünlü sanatçıları ağırladığı tiyatro oyunlarını 35 bin 722 sanatsever izledi. Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Haldun Dormen tarafından sahnelenen dünya klasiği oyun Kibarlık Budalası ile başrolünü tiyatronun emektarlarından Can Gürzap'ın oynadığı Ölü Ozanlar Derneği oyunları sanatseverlerin takdirini kazandı. Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği Şifa Niyetine isimli müzikli gösteri ile Süheyl-Behzat Uygur kardeşlerin sahnelediği Marko Paşa ve Hasta Etme Adamı oyunları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İstanbul Meydan Sahnesi Oyuncuları'nın ilçe sakinleri ile bir araya geldiği Hak Dostum Hak, Benimle Delirir misin, Pijamalı Adamlar ve Vay Sen misin Ben Olan oyunları sahnelendi. Cengiz Küçükayvaz'ın izleyenleri kahkaha tufanına tuttuğu Akidezadeler ile Düş Yakamdan oyunları Yıldırımlılardan büyük alkış alırken, Hakan Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Yetersiz Bakiye oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bir Kitap Bir Bilet projesiyle ücretsiz seyredilen oyunlarda toplanan on binlerce kitap ise Anadolu'nun farklı köşelerindeki öğrencilere ışık oldu.