Yıldırımlılara ‘katılım payı' müjdesi

Yıldırım Belediyesi, ‘2020 fen işleri yılı' vizyonu çerçevesinde ilçenin ulaşım standartlarını yükseltecek çalışmalara imza attı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden Yıldırım Belediyesi, 2020 yılında 86 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirirken, 35 bin metrekare parke ve 46 bin metre de bordür uygulaması yaptı. Açılan yeni ulaşım arterlerinin yanı sıra yıpranan ve eskiyen yollarda asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019'un sonuna doğru bir kamuoyu yoklaması yapmış ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda asfaltlarımızın yenilenmesi, yeni imar yollarımızın, çıkmaz sokaklarımızın açılması, altyapı çalışmalarımızla ilgili adımların atılması, aynı zamanda park ve yeşil alanlarımızla ilgili çalışmalar yapmak adına 2020'yi fen işleri yılı ilân etmiştik. 80 bin tondan fazla asfaltı sokaklarımızda buluşturacağımızın taahhüdünü vermiştik. Ve 2019 yılında 20 bin ton civarında olan asfalt serimini, Fen İşleri Yılı olarak belirlediğimiz 2020 yılında 4,3 kat artırarak 86 bin ton seviyelerine çıkardık. Yine aynı dönemde parke uygulamalarımızı 5,7 kat artırarak 35 bin metrekareye yükselttik. 46 bin metre de bordür döşedik” dedi.

Bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi süreci ile birlikte hemşerilerimizden katı atık bedeli almayacağımızı açıklayan ilk belediye olduk. Şimdi hemşerilerimize destek olmak adına önemli bir adım daha atıyoruz. Geçmiş yıllarda ilk defa asfalt dökülen yerlerde bölge sakinlerinden bir bedel talep ediliyordu. Biz 2019, 2020 ve 2021 yılında yapılan ve yapılacak tüm asfalt çalışmalarımız için hemşehrilerimizden herhangi bir bedel tahsil etmeyeceğiz ve tahakkuk ettirmeyeceğiz. Yıldırımlı hemşehrilerimiz asfalt parası olarak da bilinen katılım payı ödemeyecek. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarına rağmen ‘2020 fen işleri yılı' vizyonu kapsamında belirlediğimiz hedefleri aştık. 2021'de bu çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.