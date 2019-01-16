Yıldız: “40 yıllık özleme son verdik”

22 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli kongrede Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar aday olan Ali Yıldız, seçim öncesi net mesajlar verdi. Yıldız, ”Marmarabirlik içersinde 14,876 bin ton ve 109 milyon 407 bin TL bedelle Mudanya Kooperatifi olarak kendi kırdığımız rekorları aşmak için ekibimle yeniden göreve talibim. Bütün ortaklarımızı genel kurulumuza bekliyoruz” dedi.

22 Ocak'ta yapılacak seçimde Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar aday olan Ali Yıldız, yaptıkları icraatlar ve hedefleri ile ilgili konuştu.

Yıldız, ”Son 4 yıla dönüp baktığımızda arkamızda çok güzel şeyler bıraktık. Bu süreçte yılda ortalama 11 bin ton zeytin aldık. 2018/2019 Alım kampanyasında bir rekora imza attık. 14,876 bin ton ve 109 milyon 407 bin TL bedelle Mudanya Kooperatifi olarak en fazla ürün alan kooperatif olarak ilk sırada yer aldık. Bu tutarın yüzde 60'nı ortaklarımıza sezon içerisinde ödedik. Bu zor yılda her zaman olduğu gibi yine ortaklarımızın yanında olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya, Başkanvekili Şevket Karagöz ve Yönetim Kurulu Üyelerimize Mudanya Zeytin Kooperatifi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Ali Yıldız, “Marmarabirlik Yörükali tesisini inşa ederek, ortaklarımıza 7 bin ton kapasiteli zeytin depolama tesisi ile 1000 metrekarelik kongre ve düğün salonunu kazandırdık. Gücümüze güç katan ortaklarımız ile birlikte başarılı işler ortaya çıkarıyoruz. Hayali gerçeğe dönüştürerek, 40 yıl sonra Mudanya'ya depolama tesisi yaptık. Görünen o ki, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi çok güzel noktalara gelmiştir. Bu bayrağı aldığımız noktadan çok daha iyi yerlere getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

“Yeniden göreve talibim”

“Kooperatifimizi daha ileriye taşımak, yeni hedeflere ulaşmak, daha fazla ürün almak, kendi kırdığımız rekorları aşmak için ekibimle yeniden göreve talibim” diyen Başkan Ali Yıldız, ”

Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 7 bine yakın ortağı ile büyük bir güç. Ben bütün üreticilerimizi Genel Kurulumuza davet ediyorum. Onların desteği bizim için her şeyden önemli. Ortaklarımız kooperatiflerine sahip çıkarsınlar. Biz; şeffaf, dürüst ve âdil olarak görevlerimizi icrâ ettik. Kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik. Şimdiden yapılacak seçimin, ortaklarımıza Marmarabirlik camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

6 Bin 688 kayıtlı ortağı bulunan Mudanya Zeytin Satış Kooperatifi'nin 22 Ocak Salı günü yapılacak seçiminde 4550 ortağın oy kullanma hakkı bulunuyor.