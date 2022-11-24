Yıldız Entegre'ye İnegöl'de büyük tepki

Türkiye'nin en büyük sunta üreticilerinden Yıldız Entegre'nin, İnegölspor yerine rakibi Kocaelispor'a sponsor olması 330 bin nüfuslu ilçede tepkilere sebep oldu. Sosyal medyadan Yıldız Entegre'ye tepki gösteren bordo beyazlı taraftarlar şirketin kararını gözden geçirmesini istedi.

İnegöl Mobilyasına sattığı ham madde ile adından söz ettiren Yıldız Entegre, Kocaelispor'a sponsor oldu.

Yıldızlar Yatırım Holding tarafından şirket çalışanlarına gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi: "Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Sizinle şirketlerimiz için heyecan verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Holding olarak Kocaelispor'a sponsor olduk. Önümüzdeki dönemde takım formalarından, stadyum reklam alanlarına, takım otobüsünden basın toplantısı odalarına kadar Kocaelispor ile ilgili her yerde bizim izimizi de göreceksiniz. Kocaelispor'a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyor, iş birliğimiz ile birlikte çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz."

İnegölspor yönetiminin talebine rağmen olumsuz cevap veren Yıldız Entegre'nin bu davranışı ilçede büyük tepkilere sebep oldu. Taraftarlar Yıldız Entegre'yi topa tutarken, tepkilerini dile getirdiler.