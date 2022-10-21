Yıldız Holding'in “Konuşan Yazılar” sergisi Bursalılarla buluştu

Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde ziyarete açılıyor.

Kuruluşundan bu yana içinde yaşadığı topraklara sağladığı ekonomik katkılarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding'in, kendi sanat koleksiyonunda yer alan eserleri bir araya getirdiği “Konuşan Yazılar” sergisi, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 21 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, Konuşan Yazılar sergisindeki 50 seçme eser ziyarete açılacak. Yıldız Holding Sanat Galerisi'nde yer alan geleneksel sanat eserlerinin bir araya getirildiği sergi, Yıldız Holding ve Birlik Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor. Geçmiş yıllarda Yıldız Holding'in Çamlıca'daki merkezinde ziyarete açılan “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur'an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün-Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri”, “Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri”, “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergilerinde yer alan toplam 50 eser, Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“Konuşan Yazılar” sergisi, hafta boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.