Yıldız Tilbe'den Afrika'daki çocuklara 400 bin TL yardım

Bursa'lı 8 iş insanının Afrika'da başlattığı yardım kampanyasına sanat camiasında da destek geldi. Sanatçı Yıldız Tilbe Afrika'da ki aç ve susuz çocuklar için 400 bin lira bağışladı.

Bursalı işadamı İbrahim Sayın, kendisi gibi iş insanı 7 arkadaşı ile birlikte Afrika'daki çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Afrika'nın en aç ve susuz iki bölgesi Nairobi ve Marsabit'e giden Bursalı iş insanları satın aldıkları gıda ürünleri, giysiler ve oyuncakları 6 gün boyunca bu bölgedeki çocuklar ve ailelerine dağıttı. Su kuyusu açılması ve su tankı tedariği için nakit yardımında da bulunan 8 iş insanı oradaki atmosferi duygulanarak anlattı. Yaptıkları faaliyetleri sosyal medyada anlatan Bursalı işadamlarına bir çok ünlü sanatçı, iş adamı ve yüzlerce vatandaştan da destek geldi.

Sanatçı Yıldız Tilbe 400 bin lira gönderdi

Başlatılan yardım faaliyetine kayıtsız kalmayan bir çok kişi sayesinde Afrikalı çocuklar için 3 milyon TL para toplandı. Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'de Afrikalı çocuklar için 400 bin TL yardımda bulundu. Bursalı iş insanı İbrahim Sayın, Tilbe'nin yapmış olduğu yardımı sosyal medyadan duyurdu. Sayın, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Size çok ama çok önemli bir haberim var. Yıldız ablam az önce aradı ve benim içinde Afrika'daki çocuklar için bir şeyler yap dedi. Anlattım yaptıklarımızı hiç düşünmeden pazartesi 400 bin lira gönderiyorum dedi. Ağlattın beni ablacım biz 8 kişi ancak bu kadar toplayabildik. Yüzlerce yetim aç susuz çocukları sevindireceksin" sözlerine yer verdi.