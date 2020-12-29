İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldız TÜBA'ya seçildi

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 57.

Genel Kurulu'nda Akademi üyelerinin oylaması sonucu 5 konsey üyesi ve 28 yeni akademi üyesi seçildi.


Akademinin genel kurul toplantısında 134 akademi üyesinin iştirakiyle gerçekleşen oylama sonucu Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız TÜBA Asosiye Üyeliği'ne seçildi. 2015 yılında TÜBA Gebip ödülünü alan ve 3 yıl TÜBA-GEBİP üyesi olan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, TÜBA Asosiye üyeliğine seçildi.


Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘'TÜBA Üyeliği'ne seçilen Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.