Yıldızların altında tiyatro keyfi

Bursa'da sanatseverleri yılın her döneminde tiyatro ile buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu yaz yeni oyunlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi süresince sanatseverleri tiyatrodan mahrum bırakmamak için dijital platformları kullanarak seyirciyle buluşan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2021-2022 sezonuna Temmuz ayından itibaren açık hava oyunlarıyla başlıyor. Öncelikle Nilüfer'in kırsal mahallelerinde çocuk oyunları sahneye koyacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Ağustos ayından itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda seyirciye yıldızların altında keyifli bir tiyatro buluşması yaşatacak.

Bu proje için Nilüfer Belediyesi, Balat Atatürk Ormanı'ndaki İzci Evi'ni açık hava gösteri alanına dönüştürürken, Murat Daltaban yönetiminde sezona hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da Britanyalı oyun yazarı Mark Ravenhill'in, “Vur, Yağmala, Yeniden” isimli 17 kısa oyundan oluşan epik oyununu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 5 Ağustosta prömiyeri yapılacak oyun için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

İlk oyun prömiyerinin ardından, 15 gün arayla diğer oyunlar da prömiyer yapacak. Yoğun bir prova ve oyun süreciyle tamamlanacak proje, Ekim sonuna kadar devam edecek. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 15 Ekim tarihinden itibaren de, proje kapsamında sahnelenen bütün kısa oyunları arka arkaya tam gün sürecek tek bir oyun şeklinde sahneleyeceği özel gösterimlerde seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunları

Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban öncülüğünde yeni bir repertuvarla hazırlıklarına başlayan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, mahallelerde sahneleyeceği oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturacak. Yerel Tiyatroları destelemek amacıyla ortaklaşa hayata geçirilen 5 çocuk oyunu projesinden 3 oyun, yaz boyunca Nilüfer'in kırsal mahallelerinde sahnelenecek. Çocuklar ve ebeveynleri, sıcak yaz günlerinde yıldızların altında birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını izlemenin keyfini yaşayacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli motiflerinin bir araya geldiği; doğal sebze ve meyvenin önemini vurgulayan, hormonu, doğal olmayanı ve sağlıksız olanı Karagöz'ün dünyasıyla eleştiren “Bir Avuç Tohum” isimli oyun ve onun devamı niteliğinde olan “Aylak” isimli oyun renkli ve eğlenceli bir dünyayı perdeye taşıyacak. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun Kafa Sanat iş birliğiyle hayata geçirdiği “Renkli Olsun Yarınlar” da çocuklarla buluşacak oyunlar arasında.

“Renkli Olsun Yarınlar”; 10 Temmuz Cumartesi günü Konaklı Mahallesi'nde, 11 Temmuz Pazar günü Unçukuru Mahallesi'nde sahnelenecek.

“Aylak” isimli oyun; 13 Temmuz Salı günü Ürünlü Mahallesi'nde, 16 Temmuz Cuma günü İrfaniye Mahallesi'nde sahnelenecek.

“Bir Avuç Tohum” isimli oyun ise; 17 Temmuz Cumartesi günü Akçalar Mahallesi'nde,18 Temmuz Pazar günü Badırga Mahallesi'nde çocuklarla buluşacak.

Bütün oyunlar saat 21.00'de başlayacak. Ücretsiz sahnelenecek oyunlarda pandemi kurallarına dikkat edilecek. Oyunları izlemek isteyenlerin maskelerini takmaları ve oyun boyunca çıkarmamalarına dikkat edilecek.