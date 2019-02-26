Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında duydu dolu anlar yaşandı. Şehit anneleri ve babaları gözyaşlarına hakim olmadı.

İlk ziyaret 1999 yılında Şırnak'ta hain terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Serdar Ünülüsoy'un baba evine yapıldı. Baba Yılmaz ve Anne Melek Ünlüsoy Kaymakam ve Belediye Başkanının ziyaretlerinde dolayı mutlu oldular. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti. Ziyaret için protokole teşekkür eden Yılmaz Ünlüsoy, bu ziyaretlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. O Anne Melek Ünlüsoy gözyaşlarına hakim olmadı. Ailenin, evin hemen girişinde şehit çocuklarının eşyalarını bir dolap içerisine koyduğu görüldü.

İkinci ziyaret ise 1993 yılında Erzincan da şehit olan jandarma er Muharrem Karakafa'nın ailesine yapıldı. Baba Hüseyin ve anne Münüre gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol mensuplarının ziyaretinden dolayı aile fertleri memnun oldu.

Kaymakam Şükrü Görücü, "Biz şehit aileleri ve gazilere, engelli ailelerimize, yetim ve öksüzlerimize, hatta geçenlerde yüz yaşını geçmiş ulu çınarlarımıza vefa programları adı altında ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün yine bazı şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Bunlar normal ziyaretler, hususi yapılmış bir ziyaret değil. Onların gönüllerini almak, ihtiyaçları varsa öğrenmek istedik" dedi.