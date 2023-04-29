Yılmaz Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 13. kez düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerine verildi. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'ne, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Gözde Kırlı Özer, “Katmanlı Kentlerin Fenomenolojik Bakış Açısıyla Analizi İçin Bir Model Önerisi: İznik Örneği” başlıklı doktora teziyle değer bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Her geçen yıl kent belleğine yeni eserler kazandırmaya devam eden yarışmada dereceye girenler, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak'tan oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmeleri sonucu belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Gözde Kırlı Özer, “Katmanlı Kentlerin Fenomenolojik Bakış Açısıyla Analizi İçin Bir Model Önerisi: İznik Örneği” başlıklı doktora teziyle, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'ne; Öğretim Üyesi Sercan Eklemezler de, “İnsanın/İnsaniliğin Gerçek Bir Figürü'nü Aramak: Hürriyet Mahallesi'nde Mekan ve Gündelik Yaşam İlişkisi” başlıklı doktora teziyle Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, CHP Bursa Milletvekili Adayları Jülide Akköprü ve Hasan Öztürk, Yılmaz Akkılıç'ın eşi Güner Akkılıç ile kardeşi Yener Akkılıç katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2010 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Akkılıç'ın bilimsel aklı, araştırmacı ve objektif gazeteciliği temsil ettiğini ifade etti. Akkılıç'ın vefatının Bursa için büyük kayıp olduğunu ifade eden Erdem, “Kendisi fiziki anlamda aramızda olmasa da temsil ettiği değerlerle aramızdadır. İşte o değerleri yaşatarak bu kentin kültürüne yeni değerler katmak istedik. 13 yıl önce Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte başlattığı ödül süreci bu maksatla başladı. Yılmaz Akkılıç adını ve onun fikri mirasını yaşatmak için başlayan bu süreçte, Bursa hakkında yapılmış araştırmalar günışığına çıkarken, yeni araştırmalar için de bir teşvik unsuru oluşturuldu” dedi.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödüllerine bugüne kadar yüzlerce eserin başvurduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Ödüle değer bulunan toplam 43 eser Akkılıç Kütüphanesi tarafından yayımlanarak okuyucu ile buluşturuldu. Araştırma kültürünün teşvik edilmesine önemli katkılar sağlayan bu ödül organizasyonu sayesinde, Bursa'nın kent belleğine çok önemli katkılar sunan eserleri yayınlamaktan da ayrıca kıvanç duyduk. Bu yıl ödüle 28 eser başvurdu. Ben ödül alan bütün katılımcıları kutluyorum. Başta Seçici Kurul üyeleri olmak üzere, kent kültürü ve tarihi için çok önemli bulduğumuz bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Yılmaz Akkılıç'ın Bursa için büyük bir değer olduğunu belirterek, “Onun ışığı bizi hala aydınlatıyor. Onunla olan hatıralarımız, onun fikirleri hala aklımızda. Yılmaz Akkılıç, ileri görüşlü bugünleri gören insandı. Onun kent kültürü adına inanılmaz çabası vardı. Onun adına bu araştırmaları yapan katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bir insanın hayatını kaybetmesinin ardından isminin yaşamasının gurur verici olduğunu belirterek, “Kendinizden sonra kültürel bir miras bırakırsanız siz ölümsüzsünüzdür. Sayın Akkılıç da öyle bir isim. Kentinin kültürünü önemsemesi ve gelecekte de birtakım izler bırakması da onun büyüklüğünü gösteriyor. Bu organizasyona ve onun adını yaşatmak adına emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Nuri Kolaylı da Yılmaz Akkılıç'ın gazeteci ve araştırmacı kimliğine değinerek, genç kuşaklara öğrettiklerinden örnekler verirken, Yılmaz Akkılıç'ın kardeşi Yener Akkılıç da ortaya çıkan çalışmaların Bursa için önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'ne değer görülen Gözde Kırlı Özer, plaketini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın elinden aldı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü sahibi Sercan Eklemezler'in ödülünü ise annesi Sevinç Eklemezler, Mustafa Bozbey ve Nuri Kolaylı'dan aldı.

Bu yıl 13. kez düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri'nde yüksek lisans ve akademi dışı kategorilerde ödül verilmedi. Ödül töreninde geçen yıl ödül alan genç akademisyenler Melih Karagöz, Fatmanur Özüpak ve Oktay Kargül okurlarıyla buluşarak ödüllü kitaplarını imzaladı.