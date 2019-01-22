Yılmaz Gemlikli gençleri ağırladı

Giresunlular Derneği ile Giresun Kültür Evi Gençlik Kolları yöneticileri, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ı ziyaret etti.

Farklı il ve ilçe gençlerinin de hazır bulunduğu ziyarette dernek çalışmaları ve Giresun Kültür Evi inşaat çalışmaları hakkında Başkan Refik Yılmaz'a bilgi veren Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş, Gemlik'te hemşeri derneklerine verilen desteklerin haricinde gençlik adına yapılan çalışmalardan dolayı da Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. İlçede yapılan çalışmaların gençlerin değerini yükselttiğini söyleyen Ataş, “Gemlik'imizde spor salonlarından, yüzme havuzuna, farklı branşlardan kurslara kadar gençlik adına yapılan çok güzel çalışmalar yer almakta. Bu güzel çalışmalardan ötürü Belediye Başkanımız Refik Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda daha ileriye gitmesi için gereken desteği her zaman verdik. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, aralarındaki dayanışma ve kaynaşma duygularını arttırmak, sportif faaliyetler vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak maksadıyla Gemlik Belediyesi olarak birçok proje ile gençliğimize yatırım yaptık. Günümüzde gençlerimizin karşılaştığı önemli sorunların başında gelen madde bağımlılığıyla mücadelede gençlerimizi sporla, sanatla, bilimle iç içe yetiştirerek, çevreye, insanlara saygılı, potansiyelini kullanan nesiller olarak geliştirmeyi sorumluluk alanlarımız içerisinde görüyoruz” dedi.

Başkan Refik Yılmaz, gençlere kahvaltı ikramında bulundu.