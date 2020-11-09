Yılmaz genç kaşifleri ağırladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ'nün genç kaşiflerini ağırladı.

Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek öğrencilere her fırsatta destek olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Teknofest 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Tübitak Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları'nda, Yıldırım'ı temsil eden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri ile bir araya geldi. Bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele eden BTÜ Elektrikli Araçlar ve Otonomi Topluluğu öğrencilerinden Türkay Ahmetoğulları, Serhat Can Akça, Hasan Yılmaz ve Abdulbaki Bayır'ı makamında ağırlayan Başkan Yılmaz, gençlerle geleceğin ulaşım teknolojileri hakkında sohbet etti. Gelişen teknoloji ile çevreyi kirleten fosil atıklı yakıt kullanan araçların hem elektrik motoru destekli hibrit araçlara hem de tamamen elektrik motorlu otomobillere evrilmeye başlamasıyla gelecekte ulaşımda büyük değişikliklerin olacağı hakkında istişarede bulunan Başkan Yılmaz ve BTÜ'lü genç mucitler, Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları'nda C-ARF isimli araçlarıyla elde ettikleri 7.'lik başarısı ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Gelişen dünyada teknoloji alanında Türkiye'nin söz sahibi olması adına öğrencilerin yaptığı çalışmaların kendilerine umut verdiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen yarışmalar öncesinde öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek araçlarını inceleyip, kendilerine moral vermiştik. Öğrencilerimizin okullarını bitirmeden önce eğitim alanlarında yaptıkları çalışmalar kendilerine bir nevi staj oluyor. Çalışma döneminde karşılaşacakları zorluklara, konulara şimdiden vakıf oluyorlar. En az dersler kadar bu tip çalışmalar ve yarışmalarda gençlerimiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu minvalde Bursa Teknik Üniversitesi'ni ve öğrenci kardeşlerimizi elde ettikleri başarı ve Yıldırım'ı en iyi şekilde temsil ettikleri için gönülden kutluyorum. Gelişen dünyada günden güne kendini yenileyen teknoloji alanında ülkemizin söz sahibi olması adına öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar bizlere umut veriyor. Artık teknolojiyi satın alan değil, üreten bir ülkemiz var. Bu zorlu alanda mücadele eden öğrenci kardeşlerimizin çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ülkemizin gelişimine öncülük edecek evlatlarımızın daima yanında olarak desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bugüne kadar sağladığı destek ve kendilerini ağırladığı için Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür eden BTÜ'lü öğrenciler, daha büyük başarıları Yıldırım'a getireceklerinin ve ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.