Yılmaz: “Hemşehrilerimizden kopmayacağız”

Başkan Oktay Yılmaz, göreve başladıktan sonra vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her cuma günü farklı bir mahalleyi ziyaret ederek bölge sakinleriyle ve esnaf ile bir araya gelip sohbet eden Yılmaz, Yıldırım'ın nabzını mahallede tutarak saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkan Yılmaz'ın Güllük Mahallesi'nde gerçekleştirdiği buluşmaya, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

Görev süresi boyunca vatandaştan uzak kalan, belediye binasına hapsolan idarecilerin aksine, zamanının büyük bölümünü vatandaşların taleplerine çözüm getirmek için sahada geçireceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımızla bir araya gelerek sahadan kopmamak, hemşehrilerimizin talep ve isteklerini doğrudan dinleyerek şehrimizin nabzını tutmak adına hayata geçirdiğimiz proje kapsamında mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz bölgenin sakinleriyle, esnafıyla hasbihal edeceğiz, sorunlarını dinleyerek çözüm yolları arayacağız. Mahallemizi kalkındırmak adına yapılması gerekenleri o bölgede yaşayan hemşehrilerimizle istişâre ederek tespit edecek, şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz. Belediye içerisinde, vatandaşlardan uzak kalmayacağız. Bunun aksine zamanımızın büyük bölümünü sahada çalışmalarımızı takip ederek ve halkımızın talep ve isteklerini dinleyerek, onların mutluluk ve üzüntülerini paylaşarak geçireceğiz” dedi.

AK Parti Belediyeciliği ve AK Parti'nin siyaset anlayışının, 31 Mart seçimlerine girerken ilke haline getirdikleri ‘gönül belediyeciliği' anlayışıyla hareket etmeyi sürdürmek olduğunu belirten TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Bizim için önemli olan hizmet ederken, insanımızın da gönlüne girmek, insanımıza dokunmak. Eğer bunlar gerçekleşmez ise yapılanlar yalnızca kuru bir hizmet olarak kalır. Ancak insanımızın gönlüne girip orada yer edinirsek, hizmetlerimizi taçlandırırız. 31 Mart'tan önce olduğu gibi şimdi de belediye başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla kendimizi, Yıldırım'da ve Bursa'da insanımızla yan yana, omuz omuza olmaya, onların dertlerini dinlemeye, sorunlarını çözmeye adadık” diye konuştu.

Yıldırımlılara ve Bursalılara teşekkürü, hizmet üreterek ve vatandaşların gönlünü kazanarak gerçekleştireceklerini işaret eden Hakan Çavuşoğlu, “Seçim süresi ve sonrasında Yıldırımlı ve Bursalı hemşehrilerimizin bize olan desteğine olan şükran duygumuzu, onlara bir taraftan hizmet olarak götürmek suretiyle, bir taraftan da vatandaşlarımızın gönüllerine girerek, yanlarında olarak vermeye çalışacağız. Hemşehrilerimizin bize olan desteği, boynumuzu eğdirmedi, yüzümüzü ak tuttu. Dolayısıyla Ankara'ya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğimizde, Yıldırım'ın ve Bursa'nın güzel insanlarının vermiş olduğu desteği bilerek gitmek, bizim için de ayrı bir gurur vesilesi. Allah bizleri, belediye başkanımızı mahcup etmesin. Görüyoruz ki hemşehrilerimiz belediye başkanımızı, bizleri gördüğü zaman, gözlerinin içi gülüyor. Bu sevgi ve destek Allah bizi mahrum etmesin” ifadelerini kullandı.