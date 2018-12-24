Yılmaz'a “yılın yerel yöneticisi” ödülü

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl 8'inci kez düzenlediği yılın yerel yöneticileri anketinde Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yılın mahallî yöneticisi ödülüne lâyık görüldü.

Yılın mahallî idârecilerini belirlemek maksadıyla gerçekleştirilen “Yılın yerel yöneticileri belirleniyor” anketi sonucunda Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan 1400 konutlu toplu konut projesi Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a kentsel dönüşüm kategorisinde ödül kazandırdı.

Ödül ile alakalı açıklama yapan Başkan Refik Yılmaz, Türkiye'nin her yanından mahallî idârecilerin katıldığı platformlarda Gemlik'i temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, “Aldığımız ödülleri son derece önemsiyor, ilçemizin ve belediyemizin adının bu ödüllere konu olmasından son derece gurur duyuyoruz. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile hedefimizi büyük tuttuk ve bu başarıya hep birlikte imza attık. İnsanlar şehirleri, şehirler de insanları inşa eder 1. ve 2. kura çekimlerini yaptığımız Cihatlı Mahallesi'nde âile sağlık merkeziyle, okullarıyla, cami ve sosyal donatı alanları ile birlikte kaliteli ve yüksek hayat standartlarına uygun bir mahalle inşâ ediyoruz. Gemlik'in kültürüne uygun, komşuluk ilişkilerini de güçlendirilecek yeni Gemlik'in temellerini attığımız 1400 Konutlu Toplu Konut alanında çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor” dedi.

Başkan Yılmaz yılın yerel yöneticisi ödülünü, 2019'un ilk haftalarında Ankara Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek ödül töreninde alacak.