Yılmaz'dan balıkçı ziyareti

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Refik Yılmaz, hafta sonu Dereboyu mevkiindeki balıkçılar çarşısında balıkçılarla sohbet edip dertlerini dinledi. Cadde üzerindeki işyerlerini ve mağazaları da dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Refik Yılmaz, ziyaret boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Gör'ün de eşlik ettiği esnaf ziyaretlerinde enflasyonla mücadeleye destek vererek ekonomiye sahip çıkan esnafın takdir edilmesi gerektiğini belirten Başkan Refik Yılmaz, “Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanındayız. Enflasyonla topyekûn mücadelede biz de varız diyen bütün esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz, belediye olarak her fırsatta halkla iç içe olduklarını ifade etti.