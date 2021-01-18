Yılmaz'dan gece kar mesaisi

Başkan Oktay Yılmaz, kar yağışına karşı 7-24 görevini sürdüren Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kar ve buzla mücadele ekiplerini gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret etti. Ekiplerle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, mesai arkadaşlarına tatlı ikramında bulundu.

Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Barajlardaki su miktarının azalması bizleri endişelendirmişti. Kar yağışı her ne kadar bizleri sevindirmiş olsa da çeşitli noktalarda donmayla ilgili oluşacak sıkıntılara karşı tüm tedbirlerimizi aldık. 6 kar küreme, 6 tuzlama aracımız ve birçok noktada kamyonlarımız ve ekiplerimizle beraber bir seferberlik halindeyiz. Her ne kadar tüm tedbirlerimizi almış olsak da hemşerilerimizden mümkün oldukça özel araçlarını kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Sabaha karşı don olaylarının beklenmesi sebebiyle de tüm ekiplerimizi hazır bir şekilde bilhassa Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerimizde hazır kıta bekletiyoruz. Ben de bu vesileyle arkadaşlarımızı çalışma alanlarında ziyaret ettim. Ekiplerimizle biraraya gelerek önerilerini dinleyip sahayı değerlendirdik. Aynı zamanda kendilerine tatlı ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.