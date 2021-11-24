Yılmaz'dan ilkokul öğretmenine sürpriz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, ilkokul öğretmeni Zahmi Karaman'a sürpriz yaptı. Sınıf arkadaşları ve öğretmeni Zahmi Karaman'ı Hünkâr Köşkü'nde bir araya getiren Başkan Yılmaz, öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur olduğunu söyledi. Öğretmenlerinin kendisinin ve sınıf arkadaşları üzerinde çok büyük emeği olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Hepimiz bugün olduğumuz noktaları, konumları elde ettiğimiz kazanımları Zahmi öğretmenimize borçluyuz. Bu anlamlı günde öğretmenimize tekrar teşekkür etme imkânı bulduk. Eski anılarımızı yâd ettik. Öğretmenimizin aradan geçen yıllara ve yaşına rağmen neredeyse hepimizi ilk bakışta tanımış olması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Öğretmenlerin toplumların gerçek mimarları olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Binlerce öğrencisine kendi çocuklarına gösterdikleri merhameti gösteren, emeği harcayan öğretmenlerimizin haklarını ödememiz mümkün değil. Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz gibi bu mukaddes görevi yerine getirirken şehit olan öğretmenlerimizi başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan Şehit Jandarma Er Selahattin Çırak İlkokulu'nu ziyaret eden ve Yıldırım'daki okullara 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek ve mektup gönderen Başkan Yılmaz, “Geleceğin mimarı kıymetli öğretmenlerim. Bu özel günde size olan minnetimi uzun uzun anlatmak isterdim ancak ne desem ne kadar teşekkür etsem az. Görevinizin önemine dair ne söylesem az. Çabanız için size ne hediye etsem az. Sevgili öğretmenlerim bu ülkenin aydınlık istikbâli için memleketin dört bir yanında en zorlu şartlar altında, eğitim aşkıyla görevini yerine getiren sizler için ne yapsam az. Eli öpülesi öğretmenlerim siz çok kıymetlisiniz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.