Yılmaz'dan mahalle ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın meselelerini dinledi. İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım'ın geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerilerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Bugün de Siteler Mahallesi esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihâl ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Yaptığımız her istişâre hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.